Во вторник, 17 января, в Петербурге ждут мокрый снег и гололед

Первая половина недели продолжает радовать петербуржцев «осенней» погодой. Так во вторник, 17 января, гребень антициклона принесет мокрый снег и плюсовую температуру в Северную столицу, сообщил главный синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«[…] ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, лишь ближе к вечеру местами пройдёт небольшой мокрый снег, на дорогах и тротуарах возможна гололедица», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте центра.

Согласно выложенным данным, температура воздуха сегодня будет колебаться в диапазоне 0…+2 градусов. В области границы чуть расширятся – -3…+2 градуса соответственно. Также синоптики предсказывают порывистый ветер от 5 до 10 метров в секунду и сниженное атмосферное давление в 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 17 января в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода.