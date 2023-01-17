«Остров фортов» и «Инчхон» соединят набережной в Кронштадте

В администрации Санкт-Петербурга утвердили проект набережной, которая соединит парк «Остров фортов» со сквером «Инчхон». Информацию предоставили в пресс-службе городского кабмина.

«Общая протяженность набережной составит 2,8 километров. Проект будет реализован в несколько этапов. Ширина пешеходной части – 4,5 метров, в некоторых местах ее расширят до 6 метров», – рассказали на официальном сайте Смольного.

Также отмечается, что набережная станет комфортным местом для прогулок и осмотра достопримечательностей города. При этом она даст большему числу людей возможность поучаствовать в мероприятиях в Каботажной гавани и на Кронштадтском рейде.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге началась стройка развязки с Мурманским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе «Дорог Ленинградской области» в своем официальном telegram-канале.