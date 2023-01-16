На «икеевской земле» в Кудрово начали строить развязку с Мурманским шоссе

В Петербурге началась стройка развязки с Мурманским шоссе. Об этом сообщает пресс-служба «Дорог Ленинградской области» в своем телеграм-канале.

«Городок стоит на икеевской земле. Если вдруг обнаружим санкционные залежи акул, то раздадим», — говорят дорожники.

Сейчас строители занимаются обустройством площадки под стапель — «это железная штуковина, которая будет своего рода рельсами для пролета второго путепровода», сказали в ведомстве. Также в планах расширить опоры.

Отметим, что стоимость строительства развязок в Кудрово составляет 7,1 миллиарда рублей. При этом из этой суммы 4 миллиарда регион получил в рамках инфраструктурного кредита из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в 2022 году инвестиции со стороны фондов и частников в российские стартапы стали снижаться. Петербуржские проекты не стали исключением и уже заметили, как на них это сказалось.

Для понимания: если в 2021 на рынке было заключено почти 300 сделок, то в прошлом – только 128.