В Выборгском районе ломают незаконный торговый павильон площадью более 700 «квадратов»

В Выборгском районе Санкт-Петербурга земельный участок освобождается от незаконного торгового павильона. Его площадь превысила 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе городской администрации

«Проводится демонтаж многосекционного торгового павильона, который незаконно занимает 734 квадратных метра городской земли», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного.

Согласно опубликованным данным, в нарушение условий договора торговый объект в 5 раз превысил предельные параметры по площади и на 46 квадратных метров вышел за пределы территории, предоставленной в аренду.

«Также при проверке объекта сотрудниками ККИ был установлен факт реализации товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговли», – добавили в сообщении, отметив, что к настоящему времени компания должна городу почти 850 тысяч рублей штрафов.

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