Синоптик Колесов рассказал, когда 17 января в Петербурге было действительно холодно

Пятый день подряд в Санкт-Петербурге длится оттепель. На фоне текущей погодной ситуации главный синоптик города Александр Колесов вспомнил, в каком году 17 января было самым холодным.

«17 января 1940 года в Ленинграде зарегистрирована самая низкая температура воздуха -35,6 градусов за весь ряд инструментальных наблюдений с 1881 года», – написал он в своем официальном telegram-канале, отметив, что более низкие температуры были в конце 18-го – начале 19-го века, но их не зафиксировали в официальной хронологии.

Также Александр Колесов напомнил в 1940 температура в Ленинградской области опускалась до по-настоящему пугающих значений: -51,9 градусов в Лодейном поле и -54,8 градусов в Шугозеро 16 января. Днем позже в Ефимовской зафиксировали -51,3 градуса.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что во вторник, 17 января, в Санкт-Петербурге ждут мокрый снег и гололед.