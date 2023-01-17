Добро не пропадет: конфискат могут отдать Минобороны и МЧС

Министерство финансов Российской Федерации предложило передавать конфискованные товары легкой промышленности в пользование Министерства обороны и МЧС. По мнению юриста Марии Ярмуш, данная инициатива оправдана.

«Сегодня, согласно законодательству, конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях товары подлежат уничтожению», — напомнила она в интервью для телеканала 360.

Также отмечается, что новый законопроект предлагает «вовлекать в хозяйственный оборот конфискат, который может быть использован по прямому назначению». Необходимость подобных изменений авторы инициативы объясняют социально-экономической ситуацией в стране.

Список ведомств и министерств, которые поддержали законопроект, довольно обширен. В него уже успели войти Минобороны, МЧС, Минпромторг, Федеральная таможенная служба, ФСБ, Минюст и Росимущество. Министерство внутренних дел согласовало инициативу с небольшими правками.