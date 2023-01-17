Добро не пропадет: конфискат могут отдать Минобороны и МЧС

Министерство финансов Российской Федерации предложило передавать конфискованные товары легкой промышленности в пользование Министерства обороны и МЧС. По мнению юриста Марии Ярмуш, данная инициатива оправдана.

«Сегодня, согласно законодательству, конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях товары подлежат уничтожению», — напомнила она в интервью для телеканала 360.

Также отмечается, что новый законопроект предлагает «вовлекать в хозяйственный оборот конфискат, который может быть использован по прямому назначению». Необходимость подобных изменений авторы инициативы объясняют социально-экономической ситуацией в стране.

Список ведомств и министерств, которые поддержали законопроект, довольно обширен. В него уже успели войти Минобороны, МЧС, Минпромторг, Федеральная таможенная служба, ФСБ, Минюст и Росимущество. Министерство внутренних дел согласовало инициативу с небольшими правками.

«Правительственная комиссия тоже одобрила законопроект», – добавил телеканал 360.

конфискация минобороны мчс


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в субъектах РФ
Россия выходит из международных договоров Совета Европы
В Петербурге огонь охватил кровлю здания-памятника
Психолог рассказала, почему все больше россиян уходит на удаленную работу
Петербургские текстильщики смогут подключиться к заказам на военное ...
Володин: госслужащих нужно обязать к военной службе
Где окунуться в купель на Крещение и как встречать святой праздник в Петербурге
Добро не пропадет: конфискат могут отдать Минобороны и МЧС