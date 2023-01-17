Где окунуться в купель на Крещение и как встречать святой праздник в Петербурге

Православные верующие готовятся к празднику Крещения. Уже стали известны адреса всех официально оборудованных купелей, в которые петербуржцы смогут окунуться. «Газета. СПб» собрала все рекомендации, как стоит встретить праздник и в каких случаях можно пренебречь главной традицией.

Где можно найти купели в Петербурге

В этом году санкционированные крещенские купания пройдут по 23 адресам, заявляет пресс-служба Смольного. К примеру, в Василеостровском районе под эти цели оборудуют часть набережной Лейтенанта Шмидта у Храма Успения Пресвятой Богородицы. На Петроградке купель будет организована у Петропавловской крепости.

Больше всего точек для купания подготовят в Выборгском и Курортном районах Петербурга. Там две купели будут работать на берегу Среднего Суздальского озера, одна в поселке Левашово (Песчаный карьер), три – на разных пляжах Сестрорецка, в том числе на Сестрорецком разливе.

Однако, как сообщает пресс-служба Смольного, погода может внести свои коррективы. Вероятно, если лед у купели будет слишком тонким, то локации для верующих скорректируют. Отметим, что у городских купелях будут дежурить сотрудники МЧС и медики.

Какие рекомендации нужно соблюдать

Первое правило, которое нужно соблюдать перед купанием – отказаться от приема алкоголя. В целом горячительное не вяжется со святым праздником и постом, но, кажется, проблема еще остается актуальной.

Кроме этого Роспотребнадзор рекомендует растирать тело перед погружением и измерить уровень артериального давления. Также нельзя нырять в купель с разбегу – это может быть смертельно опасно.

«Не следует нырять в прорубь вперед головой это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения», — сообщает петербургский Роспотребнадзор.

Уже после купания нужно вытереться насухо и зайти в теплое помещение. Кстати, в ночь на 19 января главный синоптик Петербурга Александр Колесов обещает аномальное тепло – плюс 1-2 градуса. Однако, «жара» не отменяет рекомендаций специалистов – от долгого нахождения в воде все еще можно получить переохлаждение. Если окунаться пока не готовы, как встретить праздник

Для окунания в холодные купели существуют противопоказания. К примеру, не рекомендовано окунаться тем, у кого выявлены сердечно-сосудистые заболевания или нарушения нервной системы. Также купания в холодной воде противопоказано беременным. Однако, для тех, кто хочет приобщиться к празднику выход все есть. Праздник Крещения намного важнее встретить с благочестивыми намерениями. Поэтому если врачи настоятельно не рекомендуют купаться по состоянию здоровья, достаточно будет сходить в храм и помолиться.

Какие еще традиции нужно соблюдать в Крещение

Главная традиция праздника Крещения отнюдь не сами купания в купелях, а освещение воды. Она, как считается, обладает целебными свойствами и не портится с течением времени. В храмах после богослужения верующие смогут взять святую воду домой.

Кроме этого, в праздничный сочельник следует соблюдать строгий пост. В пищу в можно употреблять, к примеру, сочиво – это блюдо из сухофруктов и риса. Вечером 18 января верующие могут отправиться в храм на Всенощное бдение. Как правило служба начинается в 18:00.