Прохода нет: «Звенигородскую» закроют с 21 января

В субботу, 21 января, вестибюль станции метро «Звенигородская» в Санкт-Петербурге целиком закроют. Воспользоваться им не получится двое суток – столько времени понадобится специалистам для замены турникетов, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

«В связи с проведением работ по оснащению вестибюля станции “Звенигородская” линейкой универсальных турникетов режим работы вестибюля изменяется. 21 и 22 января вестибюль будет закрыт для входа и выхода пассажиров», – уточнили на сайте городской подземки.

Отмечается, что в период закрытия станции, вход и выход будет возможен через вестибюль «Пушкинской». Метростроители напомнили горожанам о необходимости заранее планировать маршруты с учетом недоступности «Звенигородской».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что новую станцию петербургского метрополитена, названную «Театральной», достроят к 2026 году. По изначальным планам ее должны были открыть еще в 2012 году.

закрытие метро звенигородская


 

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