С 18 по 27 января в Петербурге зажгут «Лучи Победы»

«Лучи Победы» осветят небо над Северной столицей в период с 18 по 27 января 2023 года. Два прожектора будут светить ночью у въезда на Московский проспект со стороны Пулковского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Свет от прожекторов настолько мощный, что его можно будет увидеть из нескольких районов города. Акцию приурочили к празднованию ключевых дат для Санкт-Петербурга – прорыва блокады и полного освобождения Ленинграда.

«В дни празднования важных дат, связанных с Великой Отечественной войной и блокадой, световое оформление улиц и площадей создает торжественную атмосферу, напоминает о героизме, самоотверженном труде, боевых подвигах ленинградцев», – процитировали в пресс-службе слова губернатора города Александра Беглова.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Санкт-Петербург и Ленинградскую область, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда

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