Путин посетит мероприятия в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Президент Российской Федерации Владимир Путин в этом месяце пребудет в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, чтобы поучаствовать в мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Следует отметить, что к 80-летию со Дня прорыва блокады и 79-ой годовщине освобождения Ленинграда приурочены 167 запланированных мероприятий.

«Возложение цветов, полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона, праздничные концерты, артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости», – перечислил телеканал «Санкт-Петербург».

Следует отметить, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пока не предоставил официальных сведений о визите российского лидера в Северную столицу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Государственную Думу внесли проект закона о выходе из антикоррупционной конвенции. Данное предложение уже было одобрена в правительстве, а в конце декабря его председатель Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.