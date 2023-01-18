Синоптик Колесов: днем 18 января Петербург получит передышку от осадков

Сегодня, 18 января, погода в Санкт-Петербурге будет относительно благоприятной: один атмосферный фронт уже прошел через город. Следующего стоит ждать вечером, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Один атмосферный фронт уже прошел через город, следующий придет только вечером, в районе 18:00-19:00», – написал он в своем официальном telegram-канале, отметив, что в течение дня петербуржцев будет ждать перерыв в осадках.

Температура воздуха при этом будет колебаться в диапазоне +2…+3 градусов. Сильного ветра также не ожидается.

Но долго радоваться благоприятной погоде жители Северной столицы не смогут. Уже сегодня вечером атмосферный фронт вечером принесет в город осадки в виде дождя, с мокрым снегом.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, когда 17 января в Петербурге было действительно холодно