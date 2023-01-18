В Петербурге 19 января объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий

В связи с погодными условиями в Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень опасности в четверг, 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе гоодского правительства.

«По информации Росгидрометцентра, с 6 часов до 12 часов 19 января, на территории Санкт Петербурга объявлен “желтый” уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15-17 метров в секунду», – написали в официальном telegram-канале Смольного.

«Желтым» называется второй уровень погодной опасности. В связи с его объявлением городской кабмин напоминает водителей о необходимости проявлять осторожность и воздержаться от использования транспорта из-за возросшего риска аварий.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что до вечера погода в Санкт-Петербурге будет относительно благоприятной. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.