Желательно, чтобы рядом была скорая: терапевт рассказала, как обезопасить себя во время Крещения

В четверг, 19 декабря, в Санкт-Петербурге, как и в остальной России, будут проходить традиционные для Крещения погружения в прорубь. Gazeta.spb узнала у врача-терапевта Екатерины Буровой, как подготовиться к такой процедуре и свести риски к минимуму.

«Люди с хроническими заболеваниями сердца и легких не должны принимать участие в подобных мероприятиях в принципе. Всем остальным стоит ходить на ныряния с сопровождением. Желательно, чтобы недалеко была бригада скорой помощи», – высказалась собеседница издания, напомнив про опасность переохлаждения.

Нарушение терморегуляции в отдельных случаях может вызвать коллапс сосудов и остановку сердца. Во избежание подобного или другого исхода погружения в ледяную воду следует заранее готовить свой организм к перепадам температур.

«Начинать можно, просто ежедневно выходя на балкон в легкой одежде. В дальнейшем можно перейти к холодному душу, постепенно увеличивая продолжительность закалочных процедур», – объяснила Екатерина Бурова.

Также она развеяла миф о том, что, погрузившись в холодную воду во время крещения, можно положительно повлиять на свое здоровье. Такой результат возможен только при продолжительном повторении процедуры на протяжении нескольких месяцев.

Впрочем, возможно, петербуржцам не придется так сильно беспокоиться о холодах. Согласно прогнозам, сделанным главным синоптиком Санкт-Петербурга Александром Колесовым, 19 января воздух может прогреться до рекордных +4…+5 градусов.