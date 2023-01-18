Очень по-зимнему: 19 января в Петербурге ожидаются ливни

Погода продолжает удивлять жителей Санкт-Петербурга. Так циклон «Harto» в четверг, 19 января, принесет в город ливни и высокую температуру воздуха. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«Ожидаемая в Санкт-Петербурге 19 января погода может «замахнуться» сразу на несколько абсолютных экстремумов (максимальных значений – прим. ред.) и по температуре, и по осадкам», – сообщил он в своем официальном telegram-канале.

Также синоптик напомнил о том, что самые сильные осадки для 19 января были зафиксированы в 1074 году – тогда за сутки выпало 9,3 миллиметра. Максимальная температура воздуха – +4,7 градуса – в свою очередь, отмечалась в 2020 году. Оба этих рекорда могут оказаться побиты завтра.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге 19 января объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий.