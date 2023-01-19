За два дня на петербуржских дорогах поймали 250 нетрезвых водителей

В новом 2023 году полиция Петербурга провела рейд по выявлению пьяных водителей. Ежедневно на дороги региона выходили более 100 экипажей ДПС. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Только за два дня работы Госавтоинспекция выявила около 250 пьяных водителей. Большинство из них в результате привлекли к административной ответственности. Однако 21 из них возбудили уголовные дела, потому что они попались в нетрезвом виде за рулем уже не в первый раз.

В целом же с начала года за управление транспортным средством в состоянии опьянения привлекли к ответственности более 550 водителей. Из них в отношении 42 водителей возбудили уголовные дела за повторную езду в нетрезвом состоянии.

Поясним, что за это нарушение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

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