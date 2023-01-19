Врач-токсиколог рассказал, как правильно провести детокс организма

Формат детокса — хороший способ восстановиться после праздников. При этом на восстановление достаточно четырех дней. Об этом сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов. По его словам, за это время самочувствие организма вполне может вернуться в нормальное русло. Дальше можно будет питаться без каких-либо ограничений, но здоровой едой.

Обязательными условиями детокса являются достаточная физическая активность, а также достаточное употребление воды, говорит врач. Из своего рациона на время проведения детокса стоит исключить белый хлеб из муки тонкого помола, холодные напитки, консервы и консервированные жиры. Также рекомендуется не употреблять молочные и жареные продукты, количество чая и кофе, жирную рыбу и мясо.

Лучше заранее распланировать свой рацион таким образом, чтобы он включал в себя овощи, легкие виды белка. Врач рекомендует добавить в свои приемы пищи рис басмати, киноа, семена тыквы, масла сливочное, кокосовое, оливковое.

Он отметил, что после приема пищи вы должны почувствовать легкий голод, он пройдет спустя время.