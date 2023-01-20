В России выявлено свыше 6 тысяч заражений коронавирусом за сутки

По данным на 20 января, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 837 человека. По сравнению с предыдущими сутками этот показатель не изменился. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 4 698 человек. Однако это на 8,8% больше, чем 19 января. За минувшие сутки выявлено 6 078 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 41 летальный исход.

Напомним, что Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 19 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 712 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».