В России выявлено свыше 6 тысяч заражений коронавирусом за сутки

По данным на 20 января, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 837 человека. По сравнению с предыдущими сутками этот показатель не изменился. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 4 698 человек. Однако это на 8,8% больше, чем 19 января. За минувшие сутки выявлено 6 078 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 41 летальный исход.

Напомним, что Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 19 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 712 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 109 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 454 человека. Умерли от заболевания 10 человек.

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