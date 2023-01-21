Китайский новый год сделает Дворцовый мост красным

В честь Китайского нового года, отмечаемого по восточному календарю, Дворцовый мост, расположенный в Санкт-Петербурге, подсветили красным. Увидеть его в новом свете горожане смогут в темное время суток, начиная с сегодняшнего дня, 21 января, и по 5 февраля.

«В Петербурге есть свои традиции отмечать Новый год по восточному календарю, в том числе мы проводим фестиваль, посвященный этому празднику, включаем специальную подсветку Дворцового моста», – сказал губернатор Северной столицы Александр Беглов, отметив, что подсветка является данью уважения китайскому народу, знак дружбы между Россией и Китаем.

Также на официальном сайте Смольного рассказали о том, что настройка 600 светильников, освещающих Дворцовый мост в праздники, проводится специалистами ГБУ «Ленсвет» дистанционно через интеллектуальную систему управления оборудованием.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что с 18 по 27 января в Санкт-Петербурге будут гореть «Лучи Победы».

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