Страховую пенсию неработающим пенсионерам подняли почти на 5%

С 1 января текущего года размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров был увеличен на 4,8%. При этом индексация происходит автоматически, благодаря чему граждане сразу получат выплату в необходимом объеме.

Следует отметить, что страховая пенсия рассчитывается посредством перемножения сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) на стоимость одного коэффициента, после чего к ним добавляется фиксированная выплата.

С 1 января страховая пенсия у неработающих пенсионеров увеличилась на 4,8%. Индексация происходит автоматически, человек сразу получит выплату в новом размере. При этом с начала 2023 года фиксированная часть составляет 7567,33 рубля, а стоимость пенсионного коэффициента – 123,77 рубля.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в правительстве РФ рассмотрят возможность ежегодной выплаты жителям блокадного Ленинграда.

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