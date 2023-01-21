Петербургский Водоканал порадовал нерп Крошика и Шлиссика объятиями

В честь международного дня объятий, в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга» опубликовали фотографии двух нерп – Крошика и Шлиссика, которых обнимают сотрудники Центра помощи морским млекопитающим, на попечении которых находятся животные.

«Подопечные Центра помощи морским млекопитающим не исключение. Заботе и любви, которыми окружены наши репинские сторожилы Крошик и Шлиссик, позавидует каждый», – сообщили в официальном telegram-канале предприятия, взявшего животных под опеку.

Также сотрудники пресс-службы пожелали подписчикам чаще обниматься, что, несомненно, обеспечит им хорошее настроение.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что больше 46% канализационных засоров в Санкт-Петербурге связаны с нахождением в ней посторонних предметов. Информацию предоставили специалисты городского «Водоканала».

«Водоканал Петербурга» нерпы


 

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Петербургский Водоканал порадовал нерп Крошика и Шлиссика объятиями
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