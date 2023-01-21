Доходность петербургских апартаментов в 2022 году составила меньше 5%

За прошедший 2022 год доходность апартаментов, находящихся на территории Санкт-Петербурга, достигла рекордно низкого значения в 4,84%. В то же время, считают эксперты, ситуация на рынке улучшится в будущем.

По данным аналитиков, реальная доходность апартаментов в минувшем году оказалась вдвое меньше, чем ожидалось. С другой стороны, дальше падать рынку просто некуда: в дальнейшем он может демонстрировать только рост.

В текущем году прибыльность апартаментов должна увеличиться до 6,5% – примерно такой же уровень в 6-7% отмечался в 2021 году. Также следует отметить, что наибольшую доходность сейчас демонстрируют небольшие номера, площадь которых не превышает 23 квадратных метра. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на аналитиков «Becar Asset Management».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге спрос на элитное жилье упал почти на половину.