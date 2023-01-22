В Петербургском Доме Радио откроется фонотека

На следующей неделе в Доме Радио, расположенном на Итальянской улице Санкт-Петербурга, откроется библиотека-фонотека. Авторами проекта являются хор и оркестр musicAeterna, которыми руководит дирижер Теодор Курентзис.

«В Доме Радио открывается новое пространство – библиотека-фонотека. Это место для знакомства с музыкой и книгами, презентаций и обсуждений с участием резидентов и друзей musicAeterna», – говорится в анонсе, опубликованном на официальной странице оркестра в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно размещенной там информации, первые мероприятия состоятся в среду и пятницу. Уже 25 января петербуржцы смогут встретиться с редактором городского издательства Jaromir Hladik press Игорем Булатовским. Поводом для обсуждения станет «супрематическая биография» Казимира Малевича, роман о вымышленном художнике периода Великой французской революции, сборник поэзии Евгения Вензеля и другие книги.

Пятницу, 27 января, выделили для заседания Клуба имени изобретателя граммофона Эмиля Берлинера.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что возможность бесплатного посещения Строгановского дворца привела к огромной очереди.

дом радио


 

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