Врачи рассказали петербуржцам, как выжить при нехватке солнца

Вчера, 21 января, солнце осветило улицы Санкт-Петербурга впервые за 17 дней. Отсутствие солнечного света не могло не сказаться на состоянии горожан. Врачи рассказали, как помочь себе пережить дни под тучами.

По словам врача общей практики, кардиолога Дениса Прокофьева, солнечный свет оказывает существенное влияние на иммунную и центральную нервные системы и, как следствие, на сердечно-сосудистую.

Отсутствие солнца, в свою очередь, может привести к нехватке витамина D и, как следствие, снижению иммунитета. Улучшить ситуацию можно лекарствами, но перед этим стоит обратиться к врачу.

Также, добавила диетолог Людмила Микитюк, в такую погоду сокращается количество витамина С. Его восполнение возможно с помощью цитровых, квашенной капусты и шиповника. Не стоит также забывать о калорийной и пище и рыбе.

Не менее важно понять для себя, о какой именно нехватке солнца идет речь – психологической или физической. В первом случае следует себя развлечь и порадовать, пишет «МК в Питере» со ссылкой на слова психолога Ольги Елисеевой.

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