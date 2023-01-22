В Петербурге освятили храм колокольни Воскресенского Новодевичьего монастыря

Сегодня, 22 января, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил храм, расположенный внутри воссозданной колокольни Воскресенского Новодевичьего монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие губернатор Северной столицы Александр Беглов и председатель городского ЗакСа Александр Бельский:

«Монастырь – один из главных центров духовной жизни Петербурга […] Сегодня обитель вновь украшает величественная колокольня с надвратным храмом», – процитировали слова главы города в официальном telegram-канале Смольного.

Отмечается, что Митрополит Варсонофий также освятил мозаики в арке колокольни.

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