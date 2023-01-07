Стало известно, сколько россиян посетили церковь в Рождество

По данным министерства внутренних дел, в Рождество церковные службы посетили порядка 1,3 миллиона россиян.

«В богослужениях, которые состоялись в Российской Федерации, приняли участие более 1,3 млн человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано», — отметила официальный представитель МВД Ирина Волк в разговоре с журналистами.

За безопасность и соблюдение порядка в Рождественскую ночь отвечали порядка 47,9 тысячи сотрудников органов внутренних дел. Также были задействованы сотрудники Росгвардии, представители частных охранных организаций, пишет «Интерфакс».

Также отмечается, что все места, где планировалось проведение богослужений, были заранее обследованы специалистами.

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