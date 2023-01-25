Реконструкция насосной станции в Приморском районе улучшит водоснабжение в 240 тыс. квартир

В Приморском районе реконструировали насосную станцию, работающую с 1974 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

«Сегодня она обеспечивает водоснабжение значительной части Приморского района с населением в 238 тысяч человек – это более 500 многоквартирных жилых домов, 73 социальных и 9 промышленных объектов», – уточнили в официальном telegram-канале Смольного.

По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова реконструкционные работы, занявшие три года, позволили увеличить производительность станции до 120 тысяч кубометров воды в сутки. При этом 95% нового оборудования были произведены в России, в том числе в Санкт-Петербурге.

«Новые насосные агрегаты позволят на 20% снизить расход электроэнергии […] Реконструкция значительно снизила потенциальную аварийность в зоне обслуживания станции», – добавили в сообщении пресс-службы.

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