Петербургские «народные» артисты и учителя получат доплаты к пенсии в 30 тыс. рублей

Жители Санкт-Петербурга, получившие почетные звания, относящие к категории «народный», получат дополнительные ежемесячные выплаты в 30 тысяч рублей. Проект соответствующего закона приняло городское Законодательное собрание.

«По мере увеличения бюджета мы получаем возможность лучше заботиться о горожанах, о наиболее заслуженных из них. В частности, имея в виду наших народных артистов, архитекторов, художников, педагогов, мы говорим о выплате в размере 30 тысяч рублей в месяц», – заявил представитель губернатора в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

Также отмечается, что указанная мера поддержки имеет заявительный характер. При этом для получения прибавки к пенсии в Северной столице нужно прожить не менее 10 лет.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в правительстве РФ рассмотрят возможность ежегодной выплаты жителям блокадного Ленинграда.

выплаты пенсии


 

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