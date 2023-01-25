Ребенок — не болезнь: беременная петербурженка не смогла вернуть билеты на самолет из-за противопоказаний врача

В Санкт-Петербурге мировой судья отклонила иск Юлии Ларькиной к ООО «Авиакомпания “Победа”» о защите прав потребителей. Беременная женщина пыталась вернуть деньги за билеты на самолет, получив справку о противопоказании к перелету у врача.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, истец в ноябре 2020 года приобрела билеты в Саратов и обратно за 15,6 тысяч рублей. Вылет должен был состояться 1 января 2021 года.

Уже 26 декабря 2020 года она обратилась к врачу с признаками наступления беременности, получив справку о противопоказании к перелету. Этого оказалось недостаточно для того, чтобы авиакомпания вернула ей деньги. Основная причина для отказа – «невозвратный» тариф. Кроме того, истец не предъявила все медицинские документы, указанные в приказе Министерства транспорта РФ.

«При наличии только справки от гинеколога и отсутствии иных документов, подходящих под перечень необходимых для возврата денежных средств, суд истцу отказал», – подытожили в пресс-службе.

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