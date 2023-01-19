Поход в бар обернулся для петербуржца новой судимостью

В Петербурге суд признал местного жителя виновным в краже и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По данным суда, с 24 на 25 июня 2022 года находился в кафе-баре, расположенном на улице Ленская, дом 18. Там мужчина убедил потерпевшего в том, что ему срочно нужно сделать звонок. Так он обманул потерпевшего и забрал у него мобильный телефон. Ущерб оценивается на сумму 20 тысяч рублей.

Но и на этом злоумышленник не остановился. Он зашел в приложение банка на телефоне потерпевшего и перевел себе свыше 5 тысяч рублей.

Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.