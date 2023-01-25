В Петербурге восстановят единый диспансерный день для ветеранов и блокадников

В поликлиниках Санкт-Петербурга восстановят единый диспансерный день для ветеранов и блокадников, который не проводился из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

«28 декабря 2022 был принят федеральный закон № 570-ФЗ, по которому с 1 января 2023 года ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и ряд других категорий граждан могут получить бесплатное социальное обслуживание на дому, в стационарах и полустационарах», – уточнили в официальном telegram-канале Смольного.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга уже разработал соответствующий региональный законопроект. Как только он будет согласован в профильных комитетах и ведомствах, губернатор Северной столицы Александр Беглов внесет его в Законодательное Собрание.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в правительстве Российской Федерации рассмотрят возможность ежегодной выплаты жителям блокадного Ленинграда.