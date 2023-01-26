В День снятия блокады Ленинграда зажгутся факелы Ростральных колонн

Завтра, 27 января, в честь 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00 в Санкт-Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн. Об этом сообщили в пресс-служба городской администрации. Факелы на Ростральных колоннах в этом году их зажигали на Рождество и 18 января в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

«В День Ленинградской Победы световые эффекты и «живое» пламя на Ростральных колоннах дополняют праздничное оформление города, создают торжественную атмосферу, напоминают о героизме ленинградцев и защитников города», – процитировали слова губернатор Северной столицы Александра Беглова на официальном сайте Смольного.

Также отмечается, что по 27 января включительно небо при въезде на Московский проспект со стороны Пулковского шоссе будут озарять «Лучи Победы».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге восстановят единый диспансерный день для ветеранов и блокадников.