Выходные в Петербурге будут холодными и мрачными

В выходные – 28 и 29 января – петербуржцев ожидает не самая приятная погода. В город придут морозы, пасмурность и снег. Об этом рассказал руководитель Яндекс Погоды Александр Ганьшин.

«Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии Метеум, утром 28 января жителей Санкт-Петербурга ждет пасмурная погода», – процитировали его слова в пресс-службе сервиса.

Отмечается, что днем температура воздуха в субботу будет колебаться в диапазоне -6…-5 градусов. Ночью слегка потеплеет: до -4…-2 градусов. Согласно оценке метеорологов, скорость ветра в указанный период составит 3,8 метров в секунду.

В воскресенье термометры покажут уже -1 градус, а небо заволокут тучи. К ночи жителей Санкт-Петербурга снова ждет небольшое падение температуры – до -3 градусов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что сегодня, 26 января, вслед за мокрым снегом в Санкт-Петербург придет похолодание.