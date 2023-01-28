Никак не отпустит: коронавирус продолжает убивать петербуржцев

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 27 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 733 случая заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 97 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 483 человека. Умерли от заболевания восемь человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 842 892 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что Петербуржский Роспотребнадзор рассказал, какие продукты обязательно стоит употреблять зимой. В рационе обязательно должны быть источники животного белка и железа. К ним относятся говядина, курица, индейка.