С пользой для здоровья: как петербуржец заехал на велосипеде в прорубь

Некоторые жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычной сцены. Тренированный мужчина в одних плавках прокатился по льду на велосипеде и нырнул в прорубь.

В социальных сетях приобрела определенную популярность видеозапись, на которой петербуржец Юрий Преснов проезжает по ледяному покрову Невы, после чего, оставаясь одетым только в нижнее белье, ныряет в прорубь. Оригинал видео экстремал выложил на своей странице в социальных сетях.

По данным СМИ, петербуржец 20 лет занимается закаливанием, а своим катанием по льду и нырянием в ледяную воду решил порадовать друзей в свой день рождения.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, как по мнению терапевта, можно обезопасить себя во время ныряния в прорубь на Крещение. Согласно словам собеседницы издания, наилучший способ – это последовательно закаливать себя на протяжении долгого времени. Более того, только таким способом можно достичь какого-то позитивного эффекта от погружения в холодную воду.