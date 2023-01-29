Петербургский Роспотребнадзор рассказал, как быть, если ценник на кассе и полке отличаются

Нередко возникают ситуации, когда, выбрав товар по привлекательной цене, покупатель обнаруживает на кассе, что он стоит – дороже. В таких случаях нужно отстаивать свои права, сообщили в пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора.

«В данной ситуации покупатель имеет полное право купить товар по той цене, что указана в ценнике. Даже если ошибка была замечена уже после оплаты, магазин все равно обязан выплатить разницу в цене между чеком и ценником», – объяснили в официальном telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что в случае обнаружения разницы цен на ценниках и чеках, необходимо зафиксировать информацию о стоимости, указанную на ценнике, а затем обратиться к администратору магазина и потребовать исправить нарушения, то есть продать товар по цене, указанной на ценнике.

Если администратор не пошел навстречу покупателю, следует написать претензию с требованием вернуть деньги. Если и такой подход не дал результатов, можно обратиться в региональное управление Роспотребнадзора.

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