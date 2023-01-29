Ещё 150 домов Петербурга получат обогрев кровли 2023 году

Еще 150 домов Санкт-Петербурга оснастят системой обогрева кровли в текущем году. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов во время прямой линии, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В планах на этот год еще 150, где такая система актуальна. Прежде всего, это дома, где расположены социально значимые объекты – детские сады, поликлиники», – процитировали его слова на официальном сайте Смольного.

В качестве одного из ключевых критериев выделяется сложная форма ската крыши, «когда даже альпинист не может выйти на нее», а также оживленное пешеходное движение на улице.

Отмечается, что на территории Санкт-Петербурга находится около четырех тысяч домов, где система обогрева кровли могла бы понадобиться. К настоящему времени ее установили более, чем на 300 домов.

«Губернатор подчеркнул, что нельзя приступать к установке этой системы без решения собственников», – добавили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что ни один петербуржский район еще не перешел на новую систему уборки.


 

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Ещё 150 домов Петербурга получат обогрев кровли 2023 году
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