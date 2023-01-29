Петербурженка ударила незрячую, которая случайно задела ее сына

В парке «Сосновка» в Санкт-Петербурге произошел необычный конфликт. Местная жительница ударила незрячую девушку, которая случайно задела ее сына тростью. Перед этим пострадавшей пришлось выслушать нравоучения.

Насколько известно, напавшая посчитала, что незрячая девушка ударила ее сына тростью. По словам пострадавшей стороны, она и правда могла задеть мальчика, пока шла с собакой поводырем до троллейбуса, однако это точно не было «ударом».

Как только неприятная случайность произошла, мать-«защитница» накинулась на девушку с руганью, а после ударила телефоном по голове. Ребенок просил ее остановиться, сообщает «МК в Питере»

Свидетели вызвали скорую и полицию. Незрячую девушку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, а склонную к защите прав ребенка мать – в полицию. Правоохранители составили на нее протокол, она должно будет написать объяснительную.

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