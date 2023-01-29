Дорожный вестерн: в Ленобласти конфликт автомобилистов закончился стрельбой

Вечером в субботу, 28 января, 29-летняя женщина сообщила в полицию Всеволожского района Ленинградской области о том, что дорожный конфликт закончился выстрелом из предмета, похожего на пистолет.
Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в 17:56 у седьмого дома по Пражской улице в Кудрово. В ходе дорожного конфликта мужчина совершил выстрел из неизвестного предмета и скрылся с места происшествия на автомобиле Chevrolet Lanos.
«В этот же день у дома 36 по улице Дыбенко сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан указанный автомобиль, под управлением ранее судимого 31-летнего мужчины», – подытожили в пресс-службе ведомства.
Сигнальный пистолет был изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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