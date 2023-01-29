Петербуржец выиграл в лотерею сто миллионов рублей

Житель Санкт-Петербурга выиграл в лотерее «Мечталлион». Его выигрыш составил 100 миллионов рублей, такую сумму впервые выиграли дважды за один месяц, подчеркнули в пресс-службе «Национальной Лотереи».

«Так, 1 января в новогоднем шоу «Мечталлион» на Первом канале был разыгран суперприз – 100 миллионов рублей, счастливый билет был куплен в Московской области. А уже 29 января во время тиража №18 флагмана от «Национальной Лотереи» исполнилась мечта о суперпризе одного из жителей Санкт-Петербурга», – рассказали представители компании.

По их словам, это первый случай, когда настолько большая сумма была выиграна два раза за один месяц в этой лотерее, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления сотрудников организации.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что 79% жителей Санкт-Петербурга не готовы расстаться с наличностью на совсем, следует из данных опроса, проведенного экспертами сервиса SuperJob.