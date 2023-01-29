80% петербуржцев не готовы отказаться от налички

Старшее поколение отдает предпочтение наличности, молодежи, в свою очередь, удобнее пользоваться банковскими картами. При этом 79% жителей Санкт-Петербурга не готовы расстаться с наличностью на совсем, следует из данных опроса, проведенного экспертами сервиса SuperJob.

«79% петербуржцев не хотели бы полностью отказаться от наличных денег. Только 12% опрошенных хотели бы перейти на безналичный расчет и не носить при себе наличных», – рассказали в пресс-службе организации.

Показательны и результаты опроса с точки зрения возраста опрошенных. Так наибольшее нежелание отказаться от наличности проявили респонденты старше 45 лет (84%) и имеющие доход до 50 тысяч рублей в месяц (80%). Реже всего наличные нужны петербуржцам моложе 34 лет (55%).

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что распространенность курения в России снижается и составляет около 21%. Об этом сообщает пресс-служба минздрава в своем телеграм-канале.