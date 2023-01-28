В России снижается количество курильщиков

Распространенность курения в России снижается и составляет около 21%. Об этом сообщает пресс-служба минздрава в своем телеграм-канале.

Отмечается, что минздрав страны реализуют политику, направленную на снижение распространенности курения, в частности и электронных сигарет. Интересно, что по данным Росстата и GATS, в 2009 году распространенность курения среди россиян составляет 69%. Сейчас же — 21%.

«GATS — это глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака. Он проводится в мире с 2007 года. Это репрезентативный опрос домохозяйств, в котором опрашиваются лица 15 лет и старше», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция не отпускает весь мир уже который год. По сей день люди заражаются, лечатся и восстанавливаются. Однако с последним у многих возникают проблемы. Например, люди жалуются на быструю утомляемость, выпадение волос, отсутствие обоняния даже спустя долгое время после выздоровления. Как с этим бороться? Делимся общими рекомендациями.