В госпитале Военно-медицинской академии Петербурга не хватает донорской крови

В санкт-петербургской Военно-медицинская академия не хватает донорской крови. Сведения об этом опубликовали в официальном сообществе городского Комитета по молодежной политике во «ВКонтакте».

«Для госпиталя Военно-медицинской академии срочно требуется кровь, особенно нужна отрицательная группа крови!», – подчеркнули в публикации.

Отмечается, что сдача крови проходит по адресу Загородный проспект, 47Б, рядом со станцией метро «Пушкинская». Вход в здание находится со стороны Веденского канала.

При этом прием доноров ведется исключительно в будние дни, с 09:00 до 12:30. Отдельное внимание следует уделить рекомендациям перед сдачей крови: за два дня до ее сдачи нельзя употреблять алкоголь и различные лекарственные препараты.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на лекарства для онкобольных в Санкт-Петербурге выделят 6,5 миллиарда рублей.