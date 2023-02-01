Вводятся ответные меры на введение потолка цен на российские энергоресурсы

С сегодняшнего дня, 1 февраля, вступили в силу ответные меры на введение потолка цен на российские энергоресурсы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.

«Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах. Для них времена стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. За авантюрную политику глав европейских государств заплатят их обычные граждане», — отметил Вячеслав Володин.

Таким образом, если в договоре с иностранным юридическим лицом будет косвенно или прямо упоминаться фиксация предельных цен, то ему не будет поставляться российская нефть.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Российской Федерации запланирована индексация материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.

Так, со слов председателя ведомства Вячеслава Володина, с 1 февраля эту выплату проиндексируют на 11,9% В результате материнский капитал достигнет 587 тысяч рублей на первого ребенка.