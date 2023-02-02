Петербург заваливает снегом с начала февраля: уже 9 сантиметров

Заключительный месяц зимы вернул в Северную столицу России снежный «ковер». К концу первого дня февраля уровень снежного покрова составил девять сантиметров, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«В первый день февраля в Санкт-Петербурге восстановился снежный покров, и его высота по данным городской метеостанции составила 9 сантиметров», – написал он в своем официальном telegram-канале.

Также синоптик отметил, что за прошедшие сутки высота снежного покрова практически не изменилась и к утру второго февраля также составила 9 сантиметров.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что сегодня, 2 февраля, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода. Ночью будет небольшой снег, днем он также возможен, но умеренный. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.