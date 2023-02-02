Марина Шишкина уходит с поста главы отделения «Справедливой России» в Петербурге

В отделении партии «Справедливая Россия», расположенном на территории Санкт-Петербурга, происходит смена руководства. Место Марины Шишкиной займет Надежда Тихонова. При этом первая продолжит быть депутатом городского ЗакСа.

«Действительно ухожу с поста руководителя отделения партии. Это правда», – рассказала сама Шукшина, отметив, что пришло время уступить дорогу молодым.

Она руководила отделением партии «Справедливая Россия» в Северной столицы два срока подряд, начав в 2017 году. Депутатом Законодательного собрания города на Неве чиновницу впервые избрали в декабре 2011 года, сообщает Мойка78.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том , что Эдуард Ильин был снят с должности главы администрации Василеостровского района. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Распоряжение о кадрах уже подписано губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

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