Восемь клиентов почты России в Петербурге и Ленобласти стали миллионерами, выиграв в лотерею.

Восемь клиентов Почты России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали миллионерами после того, как приобрели лотерейные билеты.

«Лотерейные билеты они приобрели в почтовых отделениях, а о крупном выигрыше узнали 1 января – по итогам розыгрыша новогоднего тиража на Первом канале. Счастливые билеты клиенты Почты приобрели в почтовых отделениях Петербурга и Кингисеппского района», – сообщили в пресс-службе макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России».

Также отмечается, что всего в России по итогам новогоднего тиража 184 человека, купивших лотерею на почте, получат по миллиону рублей.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Минпросвещения РФ предложило выплачивать победителю конкурса «Учитель года России» поощрение в размере одного миллиона рублей. Призерам конкурса, в свою очередь, предлагается выплачивать по 500 тысяч рублей.