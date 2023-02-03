Пьяный водитель архивного «Майбаха» попытался подкупить полицейского в Приморском районе

Утром в среду, 1 февраля, в районе 35-го дома по проспекту Испытателей Санкт-Петербурга инспектор дорожно-постовой службы остановил автомобиль Maybach, числившийся архивным. Водитель, оказавшийся вдобавок еще и пьяным, попытался решить свои проблемы взяткой. Безрезультатно.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, 57-летний владелец элитной иномарки не торопился ставить автомобиль на учет после того, как продавец снял его с регистрации. Так он пытался избежать ненужных расходов за нарушения ПДД. В результате на водителя составили протокол.

Также в ходе общения у водителя выявили признаки алкогольного опьянения. База данных показала, что в таком состоянии он садился за руль, как минимум, в третий раз.

Желая избавиться от всех возможных проблем разом, автомобилист попытался дать полицейскому взятку в размере 2000 рублей. В результате и водитель и Maybach были доставлены в отдел полиции Приморского района. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела.

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