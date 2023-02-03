В Петербурге платные парковки заработали в нормальном режиме

Парковка, находящаяся в центре Санкт-Петербурга, вернулась к штатному режиму работы после вчерашнего технического боя в системе оплаты. Из-за него автомобили стояли на выделенных местах без оплаты, пока неполадки не были устранены.

«Уважаемые автовладельцы! Зона платной парковки работает в штатном режиме. Не забывайте оплачивать парковочные сессии», – сообщили на официальном сайте «Городского центра управления парковками Петербурга».

Некоторое время назад Gazeta.spb рассказывала о том, что жители Северной столицы столкнулись со сбоями в работе городских цифровых сервисов. Перестали открываться сайты «Горздрава», онлайн-портал «Госуслуг» и ряд других.

Более того, у петербуржцев пропала возможность отслеживать передвижение общественного транспорта на онлайн-карте. К настоящему времени неполадки были устранены.