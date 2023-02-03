Армянский фонд выкупил «Пулково Скай» в Петербурге

Армянский фонд «Balchug Capital» Давида Амаряна приобрел бизнес центр «Pulkovo Sky», располагающийся рядом с аэропортом Пулково, у финских инвесторов около аэропорта Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе компании IBC Real Estate.

«Это одно из крупнейших офисных зданий А-класса в Петербурге, которое почти полностью арендует “Газпром”», – привели слова Сергея Владимирова, являющегося руководителем департамента рынков капитала и инвестиций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также городского филиала компании в ее официальном telegram-канале.

Также отмечается, что данная сделка является одной из самых крупных на офисном рынке Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что апартаменты и гостиницы оказались на первом месте в Санкт-Петербурге по объему инвестирования в коммерческую недвижимость.