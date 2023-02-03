В апарт-отели Петербурга вложили почти 40 млрд рублей

Апартаменты и гостиницы оказались на первом месте в Санкт-Петербурге по объему инвестирования в коммерческую недвижимость. Вложенный в них в прошедшем году объем средств оценивается в 38,8 миллиарда рублей.

Следующую позицию в списке занимают офисы, привлекшие 18,8 миллиарда рублей. Последними в тройке лидеров идут логистические объекты и склады – на их развитие инвесторы отдали 15,5 миллиарда рублей.

При этом следует отметить, что в 2022 году показатели инвестирования существенно снизились. Так, по данным аналитиков, активность частных инвесторов на рынке коммерческой недвижимости упала на 30-40 %.

С другой стороны, спрос на недорогие лоты, стоимость которых ограничивается 100 миллионами рублей, увеличился. В тоже время минимальная стоимость одного лота для частных инвесторов выросла на 18%, сообщает «МК в Питере».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге по итогам декабря 2022 года наблюдался обвал цен на элитную недвижимость.